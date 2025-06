Les nombreux fans de la série culte Severance auront de quoi nourrir leur faim d’informations croustillantes, car le podcast est de retour ! L’information est tombée il y a peu sur la page Podcast de la série : « Le podcast The Severance Podcast avec Ben Stiller et Adam Scott est de retour cet été avec cinq nouveaux épisodes. Chaque semaine, à partir du jeudi 26 juin, Ben et Adam reviendront sur les films et séries qui ont influencé Severance, accompagnés d’invités très spéciaux. Ils échangeront également avec d’autres fans passionnés de Severance autour de leurs questions brûlantes. » Pour rappel, ce podcast est animé par le réalisateur de la série en personne, Ben Stiller, et par son acteur principal, Adam Scott. L’investissement des deux hommes dans la création de ce podcast témoigne d’ailleurs de leur passion et de leur investissement dans la série Severance. Vous êtes accroc à la série ? Cela tombe bien, les showrunners et les acteurs sont visiblement dans la même situation…

Le premier de ces 5 épisodes Podcast est d’ailleurs disponible depuis quelques heures. L’épisode a pour invités le célèbre animateur américain Conan O’Brien, qualifié de « superfan de Severance » ainsi qu’Allen Stare, l’animateur du podcast Severed: The Ultimate Severance Podcast. Durant plus d’une heure, tout ce petit monde discutera « de la peur et des risques liés à la création artistique », entre autres…