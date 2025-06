L’application d’IA générative chinoise DeepSeek, qui avait connu un succès fulgurant sur l‘App Store américain, est désormais dans la ligne de mire des autorités allemandes. Jugée non conforme aux normes de sécurité européennes, cette dernière fait l’objet d’une demande officielle de retrait des boutiques d’applications Apple et Google. La commissaire allemande à la protection des données, Meike Kamp, a justifié cette décision « DeepSeek n’a pas été en mesure de fournir à mon agence des preuves convaincantes que les données des utilisateurs allemands sont protégées en Chine à un niveau équivalent à celui de l’Union européenne. Les autorités chinoises disposent de droits d’accès étendus aux données personnelles dans la sphère d’influence des entreprises chinoises. »

Cette décision du régulateur Allemand fait suite à un retrait similaire en Italie survenu plus tôt en 2025, ainsi qu’à une interdiction de l’application sur les appareils gouvernementaux aux Pays-Bas. DeepSeek est désormais soupçonnée de collaborer avec les services militaires et de renseignement chinois, si bien que les États-Unis envisagent de bannir l’utilisation d’IA chinoises dans leurs agences fédérales. Un rapport de février 2025, émis par la société de cybersécurité NowSecure, avait révélé que l’application DeepSeek transmettait des données à des services contrôlés par la Chine, la version Android étant jugée encore plus vulnérable.