Apple a envoyé des questionnaires à certains propriétaires du Vision Pro pour recueillir leurs avis sur diverses fonctionnalités et, plus intriguant encore, sur les appareils concurrents qu’ils possèdent. Cela concerne les lunettes connectées et casques similaires au Vision Pro avec de la réalité augmentée et/ou virtuelle.

Une enquête qui révèle les préoccupations d’Apple

L’enquête, relayée par MacRumors, aborde principalement des aspects techniques comme la définition d’écran et l’ajustement du casque. Cependant, certaines questions se révèlent particulièrement révélatrices des priorités d’Apple. L’entreprise s’interroge notamment sur l’utilité du mode invité, l’efficacité de l’application iPhone dédiée au Vision Pro et les accessoires utilisés avec le casque.

Les questions les plus intéressantes concernent les appareils concurrents. Apple demande spécifiquement si les utilisateurs possèdent un Meta Quest 3, Meta Quest Pro, d’autres casques Meta Quest, un PlayStation VR, un Valve Index ou un ByteDance Pro. L’enquête s’étend également aux lunettes connectées, mentionnant les Ray-Ban Meta, les Amazon Echo Frames et les Snapchat Spectacles.

Cette approche révèle une stratégie claire : si les PlayStation VR et Meta Quest représentent des concurrents directs du Vision Pro, Apple ne propose actuellement aucun équivalent aux lunettes connectées Ray-Ban Meta ou Amazon Echo Frames. Pourtant, les rumeurs suggèrent que l’entreprise développe activement ce type de produits.

Des lunettes connectées Apple prévues pour 2027

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a indiqué qu’Apple lancera ses premières lunettes connectées en 2027. Néanmoins, d’autres sources comme Mark Gurman de Bloomberg estiment plutôt un lancement en 2026, illustrant l’incertitude qui entoure encore ce projet.

Selon Kuo, ces lunettes proposeront plusieurs options de matériaux pour les montures et les branches, permettant une personnalisation esthétique. Elles intégreront la commande vocale, la reconnaissance gestuelle et la lecture audio. Des caméras embarquées permettront de capturer photos et vidéos, tout en alimentant un assistant IA doté d’une conscience environnementale. Ces lunettes connectées de 2027 précéderont des « XR Glasses » équipées d’un écran intégré pour des fonctionnalités de réalité augmentée.

Concernant le Vision Pro actuel, une version révisée pourrait arriver dès cette année avec l’ajout d’une puce M5, sans autres améliorations majeures. Pour 2027, Kuo évoque l’« Apple Vision Air », un modèle plus léger et moins coûteux, utilisant une puce pour iPhone plutôt qu’une puce pour Mac. Enfin, 2028 marquerait l’arrivée de la deuxième génération du Vision Pro avec un design repensé, un processeur pour Mac et un prix plus accessible.