Une épine de plus dans le pied de l’administration Trump : l’application ICEBlock (seulement disponible sur l’App Store américain), qui permet aux utilisateurs de signaler en temps réel la présence d’agents de l’immigration (ICE) sur une carte interactive, a connu une ascension fulgurante sur l’App Store américain suite à un reportage de CNN et aux vives critiques du gouvernement US. Lancée début avril par Joshua Aaron en réponse aux actions anti-immigration de l’administration Trump, l’application alerte les utilisateurs dans un rayon de 8 km de la présence d’agents du ICE, avec la possibilité d’ajouter des détails comme l’apparence des agents ou de leurs véhicules. Suite à la couverture médiatique de l’app, ICEBlock est devenue rapidement l’application de réseau social gratuite la plus téléchargée aux États-Unis et la troisième application gratuite tous secteurs confondus.

Cette notoriété soudaine a déclenché une controverse politique majeure. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a accusé CNN d’inciter à la violence contre les agents de l’ICE, évoquant une hausse de 500 % des attaques (chiffre non sourcé évidemment). Des hauts responsables comme la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem et la procureure générale Pam Bondi ont même menacé de poursuites contre le créateur de l’application, l’accusant de mettre en danger la vie des agents fédéraux. De son côté, Aaron affirme que l’application respecte la vie privée des utilisateurs et ne collecte aucune donnée personnelle, ce qu’a confirmé le site TechCrunch. A noter que pour des raison de sécurité, ICEBlock est uniquement disponible sur iOS.