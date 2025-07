Les licenciements massifs chez Microsoft, qui ont touché environ 9 000 employés, continuent d’avoir des répercussions sur les éditeurs rattachés à Microsoft Gaming et à Xbox. C’est notamment le cas chez Blizzard : si l’on en croit des sources internes, près d’une centaine de développeurs de Blizzard ont été mis à la porte, entraînant l’arrêt immédiat et brutal du développement de nouveaux contenus pour le jeu mobile Warcraft Rumble (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Blizzard a annoncé que le jeu ne sera pas abandonné, mais qu’il se limitera désormais à des mises à jour de maintenance et à des événements en jeu, sans ajout de contenu inédit. Lancé en 2023 après neuf ans de développement, Warcraft Rumble n’a jamais rencontré le succès escompté malgré les efforts des développeurs pour répondre aux retours des joueurs.

Ce revers marque un nouveau coup dur pour Blizzard, déjà fragilisé par d’autres projets mis en pause ou annulés, comme le jeu mobile inspiré de Pokémon Go, stoppé en 2022 sans avoir été officiellement annoncé. Warcraft Rumble rejoint ainsi Starcraft II et Heroes of the Storm dans un état de mise en sommeil. Parallèlement, Xbox a annoncé l’annulation de plusieurs gros projets majeurs, dont Everwild de Rare et le remake de Perfect Dark, sans oublier la fermeture pure et simple de The Initiative, le studio chargé de Perfect Dark.