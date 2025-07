L’App Store a généré un chiffre d’affaires en hausse de 12 % sur un an au mois de juin, bénéficiant notamment d’une croissance soutenue dans des catégories autres que les jeux vidéo. Cette performance s’appuie sur des données analysées par Bank of America, qui s’est basée sur les informations de SensorTower.

L’App Store continue de progresser

Les revenus de l’App Store ont atteint 8,4 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal d’Apple (à savoir le deuxième trimestre dans notre calendrier), marquant une progression de 11,5 % par rapport à la même période l’année précédente. Parallèlement, le nombre de téléchargements a augmenté plus modérément de 4,3 % pour atteindre 8,6 milliards, tandis que le revenu par téléchargement a progressé de 6,9 % à 0,98 dollar.

Cette différence entre la croissance des revenus (12 %) et celle des téléchargements (3 %) en juin témoigne d’une évolution favorable du mix de chiffres d’affaires. Les utilisateurs dépensent davantage par application téléchargée, ce qui renforce la rentabilité de la plateforme.

Le gaming perd du terrain face aux autres catégories

Bien que les jeux restent la catégorie dominante, leur part dans les revenus totaux de l’App Store a diminué. Ils représentent désormais 45 % des revenus du trimestre, contre plus de 50 % les années précédentes. Cette évolution reflète une diversification croissante des sources de revenus.

L’étude observe que plusieurs catégories ont gagné du terrain : photo et vidéo, style de vie, livres, éducation et services publics ont chacun progressé de 1 %. La catégorie productivité se distingue particulièrement avec une croissance de 2 %, marquant la plus forte variation en pourcentage.

Cette diversification pourrait inciter les développeurs de jeux à explorer d’autres secteurs ou à étendre leurs options d’achats intégrés. Bank of America considère que cette tendance pourrait constituer un facteur de croissance à long terme pour Apple.

Malgré les préoccupations récentes concernant les paiements hors application à la suite de la décision de justice en faveur d’Epic Games, Bank of America n’observe aucun impact négatif sur les revenus à ce jour. La banque maintient sa recommandation d’achat sur l’action d’Apple avec un objectif de cours de 235 dollars, citant notamment les solides rendements du capital et le potentiel de l’entreprise dans l’intelligence artificielle.