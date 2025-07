Destiny: Rising, un shooter RPG exclusivement mobile, sortira sur les plateformes iOS et Android le 28 août prochain. Annoncé en 2024 et développé par le studio NetEase Games, le jeu s’inscrit évidemment dans le lore du Destiny de Bungie tout en plaçant son action dans une chronologie alternative antérieure aux événements du jeu original. Un nouveau trailer montre des missions, des combats PvP et PvE, le tout dans un enrobage graphique de haut niveau pour du mobile. Le titre s’adresse aussi bien aux nouveaux venus qu’aux fans de longue date en offrant une expérience indépendante des précédents jeux Destiny.

Les joueurs incarneront un Porte-Lumière personnalisable nommé Wolf ou des personnages emblématiques comme Ikora Rey et Iron Lord Jolder. Destiny: Rising propose des modes solo, coopératif et compétitif, des armes personnalisables, une nouvelle catégorie d’armes, et un niveau de rareté inédit appelé « Mythique ». Annoncé en octobre dernier (après un investissement de 100 millions de dollars de NetEase dans Bungie en 2018), Destiny Rising était récemment en playtest, une phase qui s’est visiblement déroulée sans accrocs. Les précommandes sont désormais ouvertes, et un événement de pré-lancement permettra aux inscrits de débloquer des bonus exclusifs.