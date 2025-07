Apple a remporté son appel contre une décision du National Labor Relations Board (NLRB) qui l’accusait d’avoir mené des actions antisyndicales dans son magasin du World Trade Center en mai 2022. Le tribunal fédéral de cinquième circuit a statué en faveur d’Apple sur les deux chefs d’accusation : l’interrogation présumée d’un employé au sujet des syndicats, et la suppression de matériel syndical dans la salle de pause. Le jugement de 25 pages conclut qu’aucune loi du travail n’a été violée, car l’échange entre le supérieur et l’employé n’était pas une tentative d’intimidation, mais une conversation banale où le sujet des syndicats a été abordé spontanément par l’employé.

Concernant les tracts syndicaux jetés ou déchirés, la cour a jugé qu’Apple appliquait simplement une règle de propreté non écrite, valable pour tout type de documents, et non spécifiquement dirigée contre les syndicats. De plus, les employés n’étaient pas empêchés de distribuer des tracts en dehors des heures de travail ou de porter des bracelets du syndicat CWA. Ce jugement remet en cause les conclusions du NLRB et pourrait avoir un impact sur d’autres affaires similaires visant Apple, surtout dans un contexte où la légitimité de certaines nominations au sein du NLRB a été contestée plus tôt en 2025.