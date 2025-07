Apple lève le voile aujourd’hui sur la liste des jeux qui vont rejoindre son service Apple Arcade dès le 7 août. On retrouve quatre titres au total, soit autant qu’en juillet.

Les jeux d’Apple Arcade en août 2025

Le premier jeu à rejoindre Apple Arcade en août est Play-Doh World. L’univers de la pâte à modeler Play-Doh entre dans l’ère numérique avec Play-Doh World, qui permet de réaliser ses propres personnages et de les voir prendre vie. Qu’il s’agisse d’inventer des animaux sauvages ou de réaliser des coiffures complètement farfelues, chaque recoin de cet univers coloré répond aux audaces créatives des joueurs.

En deuxième jeu, on retrouve Worms Across Worlds. Lorsque les expériences du professeur Worminkle menacent la réalité, les valeureux guerriers invertébrés se retrouvent propulsés dans cinq dimensions totalement différentes. Dans ce jeu d’action stratégique au tour par tour, les joueurs doivent poursuivre le savant fou d’un monde à l’autre. Que vous vous lanciez dans un combat en solo ou que vous organisiez des combats épiques à quatre en mode multijoueur, chaque défi et chaque dimension vous rapprocheront de votre objectif : empêcher le professeur dans sa course à la destruction.

Let’s Go Mightycat! est le troisième jeu de la liste. Un chat ordinaire devient un improbable héros de la galaxie lorsqu’un être tout-puissant le transforme en conquérant le plus mignon de l’univers. Dans ce spin-off du célèbre jeu de défense au tour par tour The Battle Cats, les joueurs peuvent désormais personnaliser leur chat héros avec des capes, voler au secours de leurs amis interstellaires et propulser Mightycat dans différents niveaux planétaires colorés.

Enfin, le quatrième titre est Everybody Shogi. C’est une version repensée du jeu de stratégie traditionnel japonais. Grâce à l’association de visuels colorés, de commandes intuitives et de niveaux captivants à énigmes, ce jeu permet de s’initier au shôgi de manière ludique et stratégique. Les joueurs peuvent relever des défis quotidiens, débloquer des pièces exclusives et construire des plateformes personnalisées.

Apple Arcade coûte 9,99€/mois, avec le premier mois qui est offert.