Apple a profité de la bêta 3 d’iOS 26, disponible maintenant au téléchargement, pour modifier le multitâche sur iPhone. Il y a en effet une différence au niveau de l’apparence.

Jusqu’à présent, le multitâche sur iPhone présentait une partie de l’application en cours d’utilisation, mais mettait surtout en avant l’application précédente afin de rapidement revenir dessus. Avec la bêta 3 d’iOS 26, le multitâche met en avant l’application en cours d’utilisation et les autres sont empilées derrière.

Voici une courte vidéo qui montre la différence entre la bêta 2 et la bêta 3.

In iOS 26 Beta 3, App Switcher now stays on current app rather than automatically switching to previous one. pic.twitter.com/6NHxUTtwVs

— Beta Profiles (@BetaProfiles) July 8, 2025