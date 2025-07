Avec iOS 26, Apple propose l’ouverture des appels et des messages SMS/MMS/RCS aux applications tierces. Cette fonctionnalité, réservée aux utilisateurs d’iPhone dans l’Union européenne, marque un tournant pour Apple.

Une ouverture inédite sous la pression de l’UE

Apple proposé de nouvelles API permettant aux développeurs d’intégrer la prise en charge des appels et des messages SMS, MMS et RCS dans leurs applications. Jusqu’à présent, ces fonctionnalités étaient exclusivement réservées aux applications Téléphone et Messages d’Apple. Selon toute vraisemblance, cette évolution répond aux exigences actuelles ou futures du Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne, qui pousse les géants de la tech à ouvrir leurs écosystèmes.

Pour profiter de ces capacités, les utilisateurs européens devront définir une application tierce comme application par défaut pour les appels ou la messagerie sur iOS 26. Sans cette configuration, la fonctionnalité restera inactive. À noter, les messages et appels Wi-Fi étaient déjà accessibles aux applications tierces, mais cette nouvelle ouverture sur iOS 26 constitue une avancée notable.

Pour faire la configuration des appels, il faut se rendre dans Réglages > Apps > Téléphone > App d’appel par défaut. Ici, il faut choisir une application au niveau de « App de numérotation par défaut ». Et pour les SMS/MMS/RCS, c’est dans Réglages > Apps > Messages > App de messagerie par défaut puis il faut faire la sélection dans « App de messagerie ».

Des restrictions en place

Ces nouvelles possibilités se limitent aux iPhone dans l’UE. Les applications tierces sur iPad ou les applications iPhone fonctionnant sous macOS ou visionOS n’y auront pas accès. De plus, pour développer une application utilisant les appels, les développeurs doivent posséder un compte enregistré dans l’UE. Ces contraintes suggèrent que cette fonctionnalité ne sera pas étendue dans le reste du monde, du moins pas dans un avenir proche.

Cette annonce reflète l’impact des régulations européennes sur les stratégies d’Apple. En ouvrant des fonctionnalités autrefois verrouillées, l’entreprise s’adapte tout en maintenant un contrôle strict. Il faudra voir maintenant si les utilisateurs y verront un réel intérêt. Il est possible que la grande majorité se contente des applications Téléphone et Messages d’Apple, comme actuellement.