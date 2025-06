Avec iOS 26, Apple assouplit son contrôle sur le partage sans fil local en proposant Wi-Fi Aware, une nouvelle API permettant aux applications tierces de découvrir et connecter des appareils à proximité via Wi-Fi, sans connexion Internet. Cette avancée, annoncée lors de la WWDC 2025, marque un tournant dans l’interopérabilité d’Apple.

Une alternative à AirDrop avec iOS 26

Wi-Fi Aware repose sur le même concept qu’AirDrop, utilisé par Apple depuis des années pour des connexions directes entre appareils. Elle permet aux appareils à proximité de se détecter et d’établir une connexion peer-to-peer, même s’ils ne sont pas sur le même réseau. Swetank Saha, un ingénieur Wi-Fi chez Apple, a détaillé son potentiel aux développeurs :

Avec Wi-Fi Aware, vous pouvez débloquer de nouvelles expériences et permettre à vos applications de découvrir et de se connecter sans accroc aux appareils à proximité. Parmi les exemples : diffusion de médias, transfert de fichiers rapide, contrôle d’accessoires, partage d’écran, et tout cela simultanément si nécessaire.

Swetank Saha a présenté un fonctionnement simple : ouvrez l’application sur deux appareils, sélectionnez un appareil à proximité dans la liste qui apparaît et initiez une connexion, avec un code de confirmation optionnel, comme pour AirDrop.

Au-delà du partage rapide de fichiers, l’API ouvre la voie à des applications comme le streaming média, le partage d’écran ou la configuration d’accessoires (lunettes connectées et drones par exemple). Parce que Wi-Fi Aware est un système ouvert, les développeurs peuvent créer des applications fonctionnant entre iPhone et appareils Android, offrant une interopérabilité inédite. Bien que ce ne soit pas un « AirDrop pour Android », c’est la démarche la plus proche d’un partage entre plateformes proposée par Apple.

Une réponse aux pressions réglementaires

Apple n’évoque pas officiellement les régulations, mais le contexte est révélateur. La Commission européenne, via le Digital Markets Act (DMA), presse Apple d’ouvrir iOS aux services et matériels tiers, ciblant notamment le partage local. En mettant en place Wi-Fi Aware, Apple répond à ces exigences sans ouvrir directement AirDrop, préservant son contrôle tout en se conformant aux attentes européennes.

À l’arrivée, Wi-Fi Aware d’iOS 26 représente une avancée pour l’écosystème Apple, offrant aux développeurs des outils pour créer des expériences de partage local intéressantes. Cette ouverture pourrait transformer la manière dont les utilisateurs connectent leurs appareils. Les premières applications exploitant cette technologie devraient logiquement arriver à l’automne, lorsque iOS 26 sera disponible en version finale.