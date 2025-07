De nouvelles images ont fait leur apparition, montrant le nouveau design de l’iPhone 17 Pro. C’est le leaker Majin Bu qui a publié les photos de la maquette du prochain smartphone haut de gamme d’Apple.

Nouveau design pour l’iPhone 17 Pro

Ce n’est plus une surprise maintenant : le plus gros changement de l’iPhone 17 Pro se fera au niveau du bloc photo. Celui-ci se veut bien plus imposant que les générations précédentes, au point d’occuper toute la largeur. On retrouve les trois capteurs photo d’un côté, et le flash et le scanner LiDAR de l’autre.

Un autre changement aura lieu au niveau du logo Apple, puisqu’il sera positionné plus bas en comparaison avec l’iPhone 16 Pro et les modèles précédents. Pourquoi ? Si l’on en croit les rumeurs, ce sera un choix purement esthétique et rien d’autre. Il est possible qu’Apple veuille réellement différencier ce modèle des précédents avec cette modification, bien que le gros bloc photo permet déjà de savoir qu’il s’agit du nouveau modèle.

Sous le capot, l’iPhone 17 Pro aura le droit à la puce A19 Pro et 12 Go de RAM. Apple proposerait aussi un châssis hybride qui se veut mi-aluminium mi-verre, un téléobjectif de 48 mégapixels, un capteur photo frontal de 24 mégapixels et plus encore. La présentation par Apple devrait logiquement avoir lieu en septembre lors d’une keynote, avec les iPhone 17, 17 Air et 17 Pro Max.