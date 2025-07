Apple TV+ continue de croire en sa série de science-fiction Murderbot et annonce aujourd’hui qu’il y aura une saison 2. Cela intervient 24 heures avant la diffusion du dernier épisode de la première saison.

Saison 2 confirmée pour Murderbot

La première saison de Murderbot est un thriller/comédie de science-fiction qui raconte l’histoire d’une construction de sécurité qui se pirate elle-même et qui est horrifiée par les émotions humaines tout en étant attirée par ses clients vulnérables. Joué par Alexander Skarsgård, Murderbot doit cacher son libre arbitre et mener à bien une mission dangereuse alors que tout ce qu’il souhaite vraiment, c’est qu’on le laisse tranquille pour regarder des feuilletons futuristes et trouver sa place dans l’univers.

Outre Alexander Skarsgård, le casting de la première saison comprend Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones et Tamara Podemski.

« Nous sommes très reconnaissants de l’accueil réservé à Murderbot et ravis de retourner dans l’univers de Martha Wells pour travailler avec Alexander, Apple, CBS Studios et le reste de l’équipe », ont déclaré les créateurs et producteurs exécutifs Chris et Paul Weitz.

« Chris, Paul, Alexander et toute l’équipe de Murderbot ont livré une adaptation brillamment originale, addictive, pleine d’esprit et vibrante qui a capturé l’imagination du public partout dans le monde », a commenté Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Nous sommes impatients de dévoiler la suite des aventures de Murderbot et, bien sûr, de Sanctuary Moon dans la deuxième saison ».

Il n’y a pour l’instant pas la moindre information concernant la saison 2 de Murderbot sur Apple TV+. Rien n’est dit sur le casting, le nombre d’épisodes ou encore la date de sortie.