Parfois, les analystes et journalistes de la tech se contentent de vérifier que le ciel est bleu : si l’on en croit en effet le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit d’introduire sa nouvelle puce M5 dans les prochains modèles d’iPad Pro (sans blague !?). Ces modèles haut de gamme pourraient être lancés sur le marché dès le mois d’octobre 2025. Cette mise à jour interviendrait donc environ 17 mois après l’arrivée de la génération M4 (lancée au mois de mai 2024), un modèle qui avait alors introduit dans la gamme un écran OLED et un design plus fin. Aucun changement majeur de design n’est attendu cette fois, les nouveautés portant principalement sur les performances internes.

La puce M5, gravée selon un procédé 3 nm amélioré de TSMC, promet évidemment des gains en vitesse et en efficacité énergétique. Apple travaillerait également sur une technologie d’affichage permettant de réduire encore les bordures de l’écran, mais on ignore si cette innovation sera prête à temps pour ces nouveaux modèles. La mise à jour de la gamme 2025 d’iPad Pro devrait donc rester modeste et marquer surtout une légère avancée technique.