Les Prime Days se terminent ce soir à minuit. Histoire de ne rien louper, voici donc un petit récap des offres actuellement disponibles pour les produits Apple :

– Un lot de 4 AirTags proposé au prix indécent de 89 euros seulement (le même lot chez Apple, c’est 129 euros).

L‘iPhone 16e est proposé à prix canon pour les Prime Days, avec un tarif plancher de 592 euros (au lieu de 719 euros chez Apple), un prix qui concerne évidemment le modèle équipé de 128 Go de stockage en SSD. Comptez 722 euros pour le modèle avec 256 Go de stockage (contre 849 euros chez Apple), et 912 euros pour le modèle avec 512 Go de stockage (contre 1099 euros chez Apple).

– L’Apple Pencil Pro, le stylet dédié pour l’iPad ,est proposé à 119 euros sur Amazon, contre 149 euros sur le site d’Apple.

– Les bons plans touchent aussi la gamme des Mac mini, avec le modèle Mac mini M4 équipé de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage (SSD) proposé à seulement 585 euros (contre 699 euros sur le site d’Apple), celui avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 806 euros (949 euros sur le site d’Apple), le modèle avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD descend à 1085 euros (1199 euros sur le site d’Apple) et le Mac mini M4 Pro doté de 24 Go de RAM et de 512 Go de SSD est proposé à 1565 euros (1699 euros sur le site d’Apple).

– Le MacBook Air M4 13″ pouces, 16 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage (SSD) est proposé à 974 euros (contre 1199 euros sur le site d’Apple) dans les coloris minuit et lumière stellaire. Le modèle doté de 512 Go de stockage et 16 Go de RAM (en lumière stellaire) est proposé à 1212 euros (contre 1449 euros sur le site d’Apple), celui avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage (coloris minuit) est à 1491 euros (1699 euros sur le site d’Apple) et le modèle 15 pouces, avec 16 Go de RAM, et 256 Go de stockage descend à 1299 euros (contre 1499 euros sur le site d’Apple).

– L’Apple Watch bénéficie aussi de solides promos, et notamment les modèles Ultra et SE. Du côté du modèle le plus premium d’Apple, de nombreuses références affichent des baisses de tarifs, soit :

Boîtier en Titane Naturel et Bracelet Océan Marine : 739 euros (899 euros sur le site d’Apple)

Boîtier en Titane Naturel et Boucle Alpine Sahara (Large) : 739 euros (899 euros)

Boîtier en Titane Naturel et Boucle Trail Bleu (M/L) : 739 euros (899 €)

Boîtier en Titane Naturel et Boucle Alpine Sahara (Medium) : 739 euros (899 euros)

Boîtier en Titane Noir et Boucle Alpine Vert foncé (Medium) : 739 euros (899 euros)

Boîtier en Titane Noir et Boucle Alpine Vert foncé (Small) : 739 euros

Boîtier en Titane Noir et Boucle Trail Noir (M/L) : 739 euros

Boîtier en Titane Noir et Boucle Trail Noir (S/M) : 739 euros

Boîtier en Titane Noir et Bracelet Océan Noir : 739 euros

Boîtier en Titane Naturel et Bracelet Milanais Titane Naturel (Medium) : 839 euros (999 euros)

Boîtier en Titane Naturel et Bracelet Milanais Titane Naturel (Large) : 839 euros (999 euros)

Boîtier en Titane Noir et Bracelet Milanais Titane Noir (Medium) : 839 euros

Boîtier en Titane Noir et Bracelet Milanais Titane Noir (Large) : 839 euros

Et pour l’Apple Watch SE (2nd gen) :

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Argent et Bracelet Sport Denim (S/M) : 193 euros (249 euros)

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Minuit et Bracelet Sport Minuit (S/M) : 193 euros (249 euros)

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Argent et Boucle Sport nuée Bleue : 209 euros

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Argent et Bracelet Sport Denim (M/L) : 209 euros

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium lumière stellaire et Boucle Sport Vert lacustre : 209 euros

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium lumière stellaire et Bracelet Sport lumière stellaire (S/M) : 209 euros

44 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Minuit et Bracelet Sport Minuit (M/L) : 230 euros

44 mm GPS avec Boîtier en Aluminium lumière stellaire et Bracelet Sport lumière stellaire (M/L) : 231 euros

44 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Argent et Bracelet Sport Denim (S/M) : 231 euros

44 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Minuit et Boucle Sport Encre Violette : 239 euros

On trouve aussi de l’Apple Watch Series 10 à prix canon, soit 239 euros pour ce modèle en boitier aluminium 44mm et coloris Minuit, ou bien encore 364 euros pour ce modèle en aluminium (42 mm) Noir de Jais avec bracelet Sport Noir.

– Les AirPods Pro 2 sont proposés sur Amazon au prix très alléchant de 199 euros (280 euros sur le site d’Apple) et même à 189 euros sur Amazon Italie (toujours en promo Prime) !

– Les AirPods 4 standards (sans ANC) sont aussi en grosse promo sur Amazon, soit 129 euros. Ce modèle bénéficie d’un meilleure rendu sonore et de la puce H2 que l’on trouve dans les AirPods Pro 2. Grosse promo aussi sur l’AirPod 4 avec ANC (réduction de bruit), ce dernier étant proposé à 169 euros.

– L’ iPad d’entrée de gamme (A16, port USB-C) sorti cette année est proposé à un tarif très intéressant. Plusieurs appareils de cette gamme sont à prix cassé, soit les modèles :

128 Go (bleu, rose, jaune) : 359 euros (au lieu de 409 euros)

256 Go (bleu, jaune, argent) : 489 euros (au lieu de 539 euros)

256 Go Wi-Fi + Cellular (bleu, rose, jaune) : 655 euros (au lieu de 709 euros)

512 Go Wi-Fi + Cellular (jaune) : 905 euros (au lieu de 959 euros)

A noter que tous ces modèles ne sont pas compatibles avec Apple Intelligence du fait de leur processeur qui ne contient pas de NPU (Neural Processor Unit).

Pour rappel, les promos Prime Day sont, comme l’indique leur nom, réservées uniquement aux abonnés Amazon Prime (69 euros/an)., abonnement qui donne droit à des réductions toute l’année, la livraison gratuite et rapide, sans oublier l’accès aux services de setraming Amazon Music et Amazon Prime Video.

–