C’est un moment important pour le service de streaming d’Apple : pour la première fois en effet, une production Apple TV+ se classe dans le top 10 des séries les plus regardées aux États-Unis. Nielsen a établi son classement pour la première moitié de l’année 2025, et Severance rentre même dans le top 5 avec 9,2 millions de minutes de visionnage en cumulé, derrière Ginny & Georgia (Netflix) avec 10,2 million de minutes, The Night Agent (Netflix) avec 12,1 millions de minutes, Reacher (Prime Video) avec 13,3 millions de minutes et évidemment Squid Game (Netflix) avec 15,074 million minutes.

Le classement total est le suivant :

Squid Game (Netflix), 15 074 millions de minutes

Reacher (Prime Video), 13 313 millions de minutes

The Night Agent (Netflix), 12 219 millions de minutes

Ginny & Georgia (Netflix), 10 201 millions de minutes

Severance (‌Apple TV‌+), 9 275 millions de minutes

1923 (Paramount+), 8 536 millions de minutes

The Pitt (Max), 8 227 millions de minutes

The Handmaid’s Tale (Hulu), 8 165 millions de minutes

You (Netflix), 8 097 millions de minutes

Landman (Paramount+), 7 826 millions de minutes

Mieux encore, grâce à Severance, Apple TV+ parvient à se positionner devant nombre de ses concurrents comme Max, Paramount+ et même Disney+, la firme aux grandes oreilles ne parvenant même pas à placer l’un de ses programmes originaux dans la liste ! Le succès de Severance est d’autant plus notable que la série n’est pas des plus simple d’accès, son scénario parfois quasi cryptique demandant un bel effort de concentration de la part du spectateur.