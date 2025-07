Resident Evil: Survival Unit, le nouvel opus de la célèbre franchise horrifique de Capcom, est désormais disponible en précommande sur l’App Store (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), bien avant sa sortie prévue le 31 décembre 2025 sur iOS et iPadOS. Annoncé il y a quelques jours à peine, le jeu proposera une histoire parallèle située entre Resident Evil 2 et Resident Evil 3, mais distincte toutefois des récits originaux. Contrairement aux précédents titres de la saga sur mobile, tous orientés FPS ou TPS, Survival Unit introduit une nouvelle approche et un nouveau gameplay plus stratégique, une première pour la série.



Si l’on en croit le producteur Masachika Kawata, le jeu conserve l’esprit “survival” emblématique de Resident Evil tout en explorant un nouveau genre de gameplay tactique. Les joueurs incarneront des personnages emblématiques de la franchise comme Leon Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine et d’autres. Le producteur exécutif Shinji Hashimoto souligne que cette combinaison d’éléments de survie et de stratégie apportera une perspective inédite pour les fans. Le jeu sera également disponible sur Google Play, et un site officiel offre plus d’informations en attendant sa sortie.