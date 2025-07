Apple a enregistré une légère hausse de ses expéditions d’iPhone au deuxième trimestre 2025, et ce malgré une baisse de la demande en Chine. Selon les chiffres d’IDC, la firme de Cupertino a ainsi expédié 46,4 millions d’iPhones sur la période, soit une croissance de 1,5 % par rapport à l’année précédente. Le marché mondial des smartphones a lui aussi progressé de 1 %, atteignant 295,2 millions d’unités, malgré un contexte économique difficile. En Chine, les ventes d’Apple ont reculé de 1 %, les subventions locales n’ayant pas suffi à stimuler la demande. Apple est toutefois restée la marque la plus vendue lors de la grande opération de promotions du 618.

Ce repli en Chine a été compensé par une forte croissance à deux chiffres dans les marchés émergents, permettant ainsi à Apple de maintenir sa position sur le marché mondial. Largement en tête, Samsung a expédié 58 millions de smartphones, soit une hausse des ventes de 7,9 %. On note que le géant sud coréen a accru son avance sur Apple par rapport à la même période de l’an dernier – l’écart n’était que de 2,8 points de pourcentage en 2024, contre 4 points sur le Q2 2025 -, même s’il faut noter que le second trimestre calendaire (et non fiscal) est de loin le plus faible d’Apple concernant les ventes d’iPhone. Le net avantage de Samsung sur la période pourrait cependant permettre au géant asiatique de reprendre sa couronne de plus gros vendeur de smartphones en 2025 (Apple était en tête du marché en 2023 et 2024).