Une nouveauté d’iOS 26 permet à l’iPhone de changer automatiquement d’eSIM en fonction du lieu où se trouve l’utilisateur. Apple n’a rien annoncé publiquement à ce sujet, mais un utilisateur qui a installé la bêta a pu remarquer la fonction.

Un changement automatiquement d’eSIM avec iOS 26

Sur Reddit, l’utilisateur, qui dit habiter en Asie du Sud-Est, a un iPhone avec la bêta d’iOS 26. Le téléphone dispose d’une carte SIM physique et de deux eSIM. Lorsqu’il est passé d’un pays à l’autre, son téléphone lui a envoyé la notification suivante :

eSIM changée L’iPhone a détecté que vous étiez chez vous et a rétabli vos lignes secondaire et primaire par défaut. Votre eSIM de voyage a été désactivée.

Ce processus est automatique, l’utilisateur n’a rien eu à faire au niveau des réglages. Il ajoute que ce comportement n’avait pas lieu avec iOS 18, ce qui suggère bel et bien qu’il s’agit d’une nouveauté avec iOS 26.

La vraie question est de savoir comment iOS 26 détermine quelle est l’eSIM de voyage. L’utilisateur indique que sa carte SIM physique et ses deux eSIM viennent de son propre pays. Il ajoute que l’iPhone a eu un comportement différent lors de deux voyages. La première fois, la première eSIM était active et l’iPhone a basculé sur la seconde. Mais lors du second voyage, c’est le scénario inverse qui s’est produit.

Il semblerait que la fonctionnalité nécessite encore quelques ajustements et ne soit pas tout à fait prête. Après tout, iOS 26 est encore en phase de bêta.