Apple devrait proposer une amélioration au niveau de la charge sans fil avec les iPhone 17, en permettant d’atteindre 25 W avec les chargeurs tiers. Ce sera en lien avec le nouveau standard Qi 2.2.

Une charge sans fil plus rapide pour l’iPhone 17

Actuellement, les iPhone supportant MagSafe utilisent le standard Qi 2, qui limite la charge sans fil à 15 W avec des chargeurs tiers, bien que les iPhone 16 permettent une charge MagSafe de 25 W avec un chargeur officiel Apple de 30 W. Avec l’iPhone 17, cette limitation pourrait disparaître. Des dépôts réglementaires repérés sur le site de certification NCC de Taïwan indiquent que les chargeurs supporteront le standard Qi 2.2, qui autorise une puissance de charge sans fil allant jusqu’à 25 W.

Initialement, des rumeurs suggéraient que Qi 2.2 pourrait atteindre 50 W, mais cette information s’est révélée erronée. Le standard, officialisé par le Wireless Power Consortium (WPC), se limite à 25 W. Cette amélioration permettra aux utilisateurs de bénéficier de vitesses de charge plus rapides avec une large gamme de chargeurs tiers.

À l’approche du lancement de l’iPhone 17, les fabricants d’accessoires se préparent déjà. Ugreen, par exemple, a dévoilé sa MagFlow Magnetic Power Bank, présentée comme la première batterie externe au monde certifiée Qi 2.2 par le WPC. Ce produit sera disponible aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est dès le troisième trimestre 2025. D’autres chargeurs tiers compatibles devraient suivre.

Outre une charge plus rapide, Qi 2.2 promet un meilleur alignement magnétique et une efficacité énergétique optimisée par rapport à son prédécesseur. De plus, ce standard reste rétrocompatible avec les anciens chargeurs Qi, garantissant une bonne transition pour les utilisateurs.