La série à succès Severance a permis à Apple TV+ d’atteindre un record historique avec 81 nominations aux Emmy Awards 2025. Alors que la plateforme savoure ce triomphe, son responsable de la programmation, Matt Cherniss, s’est exprimé sur la saison 3.

Une saison 3 sans délai de trois ans

Interrogé par Variety sur la possibilité d’un nouvel écart de trois ans, comme entre la saison 1 et la saison 2, Matt Cherniss a répondu avec optimisme : « Personne ne veut attendre trois ans de plus ». Bien qu’aucune date de début de tournage ne soit encore fixée, il a assuré que l’équipe « avance dans cette direction ». Le scénariste Dan Erickson et les producteurs exécutifs, dont le réalisateur Ben Stiller, travaillent déjà sur la saison 3 de Severance, qui est encore en phase de préproduction.

« Tout le monde va prendre une grande inspiration et profiter du moment », a ajouté Matt Cherniss. « Ils avancent aussi vite que possible ». Il a souligné l’importance de maintenir la qualité qui a fait le succès de Severance : « Quand une série comme Severance rencontre un tel succès, il faut s’assurer qu’elle soit à la hauteur à tous les niveaux pour son retour, et cela prend du temps ». Malgré ce rythme mesuré, il s’est dit « très confiant » quant à l’état d’avancement du projet.

Un triomphe aux Emmy Awards

Severance a été un moteur clé du record d’Apple TV+, décrochant à elle seule 27 nominations, notamment pour l’écriture, les acteurs principaux et la réalisation. Ce succès s’inscrit dans une performance globale positive pour Apple TV+, qui a soumis 26 séries et obtenu 81 nominations, surpassant en efficacité Netflix, qui a présenté 113 séries pour 120 nominations. Ce palmarès renforce la position d’Apple TV+ comme un service de streaming qui gagne du terrain.