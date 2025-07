Apple a mis en ligne une nouvelle publicité sur sa chaîne YouTube qui concerne la fonction « Corriger » pour les photos sur iPhone. En lien avec Apple Intelligence, elle permet de supprimer des éléments.

Une publicité pour une fonction d’Apple Intelligence

Dans la publicité, un homme prend une femme et son chat en photo. Il utilise ensuite la fonction « Corriger » afin de retirer le chat de la photo et ne garder que la femme. Il entoure l’animal avec son doigt et Apple Intelligence vient automatiquement le supprimer de la photo en quelques instants. L’homme montre ensuite la photo à la femme, qui n’est pas vraiment ravie de voir son chat disparaître. Comprenant qu’il a fait une gaffe, l’homme utilise la fonction de retour en arrière. La femme est donc ravie de la photo avec elle et son animal de compagnie.

Si vous voulez tester cette fonction, assurez-vous d’avoir votre iPhone (iPhone 15 Pro ou iPhone 16) avec au moins iOS 18.4. Une fois que c’est fait, ouvrez l’application Photos, choisissez une photo et appuyez sur l’icône en bas avec les trois lignes horizontales. Appuyez ensuite sur le bouton « Corriger » et sélectionnez l’élément qui vous dérange. Apple Intelligence va alors faire le nécessaire et vous proposer la photo corrigée.

Apple avait publié une publicité similaire en avril.