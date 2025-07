Apple TV+ accueille L’Aventure Sauvage (The Wild Ones en VO), une nouvelle série documentaire animalière (un genre de contenu où la plateforme excelle). L’originalité de cette série réside dans le fait que le spectateur ne suit pas directement des animaux mais une équipé d’aventuriers à la recherche d’espèces rares, équipe dont l’objectif est de ramener des preuves de la présence de ces espèces pour améliorer leur protection : « Menée par Aldo Kane, ancien commando des Royal Marines et chef de l’expédition, Declan Burley, expert en faune sauvage et en dispositifs de capture d’images, et Vianet Djenguet, documentariste animalier et ambassadeur de l’écologie, « L’aventure sauvage » mêle aventures extrêmes, science de pointe et sauvegarde de la biodiversité. L’équipe parcourt six pays — la Malaisie, la Mongolie, l’Arménie, l’Indonésie, le Canada et le Gabon — en utilisant des caméras de dernière génération pour capturer des images rares, souvent inédites, d’espèces insaisissables telles que le tigre de Malaisie, l’ours de Gobi, le léopard du Caucase, le rhinocéros de Java, la baleine noire de l’Atlantique Nord et le gorille des plaines de l’Ouest. »



La série l’Aventure Sauvage est disponible dans son intégralité sur la plateforme Apple TV+