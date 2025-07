Apple poursuit ses recherches sur le contrôle d’une interface par gestes : la firme de Cupertino a déposé un nouveau brevet destiné cette fois aux Mac. Contrairement à la majorité de ses précédents brevets sur les gestes sans contact, qui ciblaient principalement les casques XR et lunettes intelligentes, ce nouveau brevet décrit un système combinant caméras traditionnelles et caméras dites « à événements ». Ces dernières détectent des variations de lumière en temps réel pour chaque pixel, permettant ainsi une reconnaissance de mouvements bien plus rapide que les caméras classiques. Le système proposé utilise la caméra traditionnelle pour repérer la zone d’intérêt (comme la main de l’utilisateur), ce qui permet à la caméra à événements de se concentrer uniquement sur les gestes pertinents et d’éliminer les « bruits de fond ».

Pour optimiser la précision et l’efficacité, Apple propose également l’usage de lumière infrarouge pour la caméra à événements, et de lumière visible pour la caméra classique. Le système reconnaît les gestes en regroupant les « blocs » d’événements détectés, plutôt que de suivre chaque point individuellement, ce qui permettrait une meilleure interprétation des mouvements complexes. Ce type d’interface pourrait transformer l’interaction avec les futurs MacBooks en introduisant un contrôle sans contact fluide et rapide, proche de ce que l’on peut voir dans un film comme Minority Report par exemple. Le brevet a été déposé par Sai Harsha Jandhyala, ingénieur en électronique de caméras chez Apple.