Après les teasers, voilà les trailers : Apple TV+ vient de lâcher les premiers trailers pour la saison 2 de la comédie romantique Platonic et pour la série animée pour enfants Eau-Paisible. Sur le thème de « l’amitié entre un homme et une femme c’est très compliqué », Platonic revient à la charge avec un tandem Seth Rogen/Rose Byrne toujours aussi complice. a noter que les deux acteurs sont aussi producteurs exécutifs sur la série. Le pitch pour les retardataires : « Co-créée, réalisée et co-écrite par Nick Stoller et Francesca Delbanco, la saison 2 de « Platonic » continue de suivre Will et Sylvia (Seth Rogen et Rose Byrne), confrontés aux défis de la quarantaine : entre travail, mariages et partenaires en crise. Les deux amis font de leur mieux pour être le pilier l’un de l’autre, mais parfois, un pilier peut aussi tout faire s’effondrer. La saison 2 réunit également Luke Macfarlane et Carla Gallo, ainsi que Aidy Bryant, Kyle Mooney et Beck Bennett. » Les deux premiers épisodes de la saison 2 de Platonic seront disponibles sur Apple TV+ le 6 août prochain.



Eau-Paisible (Stillwater en VO) est une série animée pour enfants pleine de bons sentiments. « Karl, Addy et Michael, frères et sœur, ont un voisin très spécial : un panda philosophe nommé Eau-Paisible. Sa bienveillance et ses histoires vont leur ouvrir de nouvelles perspectives sur le monde et les personnes qui les entourent. » Les 5 épisodes de cette quatrième saison seront disponiblessur Apple TV+ le 1er août prochain.