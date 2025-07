Si l’on en croit un article du média chinois Fast Technology, Apple aurait lancé la production d’essai de sa gamme iPhone 17 avec des écrans fournis par Samsung et LG Display. La firme de Cupertino aurait demandé cette semaine à ses deux fournisseurs sud-coréens de baisser le prix de leurs dalles OLED afin d’atténuer l’impact économique des nouveaux tarifs douaniers imposés par l’administration Trump,. LG Display aurait accepté une réduction du prix des dalles OLED, mais Samsung souhaiterait de son côté poursuivre les négociations avec le géant américain. Apple envisagerait également de se tourner vers le fabricant chinois BOE afin de renforcer son pouvoir de négociation, et ce malgré des risques juridiques liés à des secrets industriels que BOE auraient volés à Samsung.

Les analystes notent que les écrans OLED et les caméras représentent à eux seuls 10 % du coût total de fabrication d’un iPhone, ce qui rend ces négociations particulièrement sensibles. Une baisse des prix affecterait directement les marges bénéficiaires de LG et Samsung, LG étant dans une position plus vulnérable en raison de sa très forte dépendance vis-à-vis d’Apple. La demande d’Apple est qualifiée d’inhabituelle, les tarifs étant généralement fixés bien en amont de la production — mais elle reflète l’ampleur des perturbations que les nouvelles taxes américaines font peser sur la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone.