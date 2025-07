Corning, le fabricant américain du célèbre Gorilla Glass, a conclu un accord avec la Commission européenne afin de clore une enquête pour pratiques anticoncurrentielles. Cet engagement n’affectera en rien les produits d’Apple, comme l’iPhone ou l’iPad, qui utilisent une version spécifique de ce verre.

Des pratiques jugées potentiellement anticoncurrentielles

L’enquête de l’Union européenne portait sur la manière dont Corning gérait la distribution de son « Alkali-aluminosilicate glass »/« Alkali-AS Glass », plus connu sous le nom de Gorilla Glass, utilisé dans les couches de protection des smartphones, tablettes et objets connectés. L’UE suspectait Corning d’avoir abusé de sa position dominante en verrouillant des accords exclusifs ou quasi-exclusifs avec des fabricants et des entreprises de traitement du verre.

Ces pratiques auraient pu nuire à la concurrence en empêchant d’autres fabricants de verre d’accéder au marché.

Bien que Corning fournisse également à Apple un verre de couverture spécifique pour les iPhone et iPad, la Commission a précisé que ces produits ne sont pas concernés par l’enquête. En effet, ces verres ont une composition spéciale et sont uniquement utilisés par Apple.

Des engagements pour les neuf prochaines années

Pour répondre aux préoccupations de la Commission, Corning a proposé une série d’engagements. Parmi eux : suppression des clauses d’exclusivité dans ses contrats avec les fabricants et les sous-traitants, fin des exigences d’achats minimums dans l’UE pour obtenir des remises et interdiction de lier les prix aux volumes achetés au niveau mondial.

Ces mesures resteront en vigueur pendant neuf ans. Un contrôleur indépendant sera désigné pour surveiller leur application.

En acceptant ces engagements, la Commission met fin à la procédure sans infliger d’amende, tandis que Corning préserve son contrat stratégique avec Apple.