Il fallait s’y attendre. Le studio FunPlus International AG en collaboration avec Skydance développe depuis plus d’un an Foundation : Galactic Frontier, un jeu mobile que l’on peut désormais directement précommander sur l’App Store. Le Pitch : Plongez dans l’univers de Foundation d’Isaac Asimov dans un jeu mêlant stratégie, action et narration immersive. Incarnez un commerçant interstellaire, un chasseur de primes ou un stratège politique, en explorant une galaxie en pleine mutation. Vos choix influenceront le destin de l’humanité alors que vous affrontez des factions rivales, découvrez les secrets du Plan Seldon et faites face à la menace du mystérieux Mule. Construisez et personnalisez votre vaisseau-mère, recrutez un équipage unique et explorez des planètes lointaines à travers des combats tactiques en escouade. Entre gestion de ressources, affrontements au sol et batailles spatiales, bâtissez un empire commercial puissant et rejoignez des alliances pour dominer la galaxie.



Soyons francs : au vu des premières images, cette adaptation du chef d’œuvre d’Asimov ne fait pas vraiment rêver tellement elle semble coller à tous les poncifs de milliers d’autres free-to-play dans le genre. Chaque élément de gameplay (stratégie, combats, micro-gestion) est réduit à sa plus simple (simpliste ?) expression et tout au plus peut-on sauver le chara-design, tout de même très correct, certains personnages étant calqués sur les acteurs de la série Apple TV+ (comme Haris Seldon par exemple). Quant à coller au récit touffu et extrêmement riche des ouvrages d’origine, il ne faut pas rêver. Le jeu sera évidemment gratuit au téléchargement, mais c’est bien sûr sans compter les microtransactions… Foundation : Galactic Frontier sera disponible dans l’App Store le 21 octobre prochain.