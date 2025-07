Apple TV+ annonce que sa série L’île des formes aura bel et bien le droit à une saison 2. Il y a même une date de sortie sur la plateforme de streaming : ce sera le 29 août.

Saison 2 pour L’île des formes

La série en stop-motion se déroule sur une charmante île et invite les téléspectateurs à rejoindre le sérieux Carré, l’intrépide Cercle et le délicat Triangle alors qu’ils s’amusent, cherchent des réponses et renforcent leur amitié, le tout en apprenant à gérer les différences de chacun. L’île des formes montre aux enfants que l’amitié peut prendre de nombreuses formes.

La série se base sur les trois livres de Mac Barnett et Jon Klassen. Apple TV+ précise que la deuxième saison va revenir avec plus d’aventures imaginatives pour les enfants et les familles. Aussi, le casting vocal sera le même que pour la première saison, du moins en anglais. La logique voudrait que ce soit la même chose en français. En l’occurrence, les voix françaises sont assurées par Rémi Gutton (Carré), Philippe Bozo (Triangle), Mélissa Berard (Cercle) et Jocelyne « Mbembo » Nzunga (la narratrice).

Apple TV+ ne précise pas combien d’épisodes seront au rendez-vous pour la saison 2 de la série L’île des formes. La première en comptait dix, il est donc possible que ce soit la même chose ici.