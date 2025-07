Vous aviez prévu de faire un long séjour en Corée du Sud ? Cela tombe bien : Apple Pay prend désormais en charge la carte de transport sud-coréenne T-Money, rejoignant ainsi d’autres pays comme la Chine, les États-Unis, le Canada, la France et le Japon. Pour ajouter cette carte dans l’application Apple Wallet (Cartes), il est toutefois nécessaire d’utiliser une carte bancaire émise en Corée du Sud (bon, il faudra prévoir plus qu’un long séjour). Si l’on en croit le site IT Home, les utilisateurs peuvent contourner cette exigence en ajoutant la carte via l’application officielle Tmoney, bien que la recharge doive toujours se faire avec une carte bancaire locale.

La carte T-Money est largement utilisée dans les transports publics sud-coréens. Cette dernière est compatible avec les métros des grandes villes comme Séoul, Busan, Daegu, Daejeon et Gwangju, ainsi que les réseaux de bus de nombreuses régions, y compris l’île de Jeju (sauf Baengnyeong-do). Elle peut également être utilisée dans les taxis équipés de lecteurs de cartes dans les principales zones urbaines. L’intégration avec Apple Pay facilite ainsi l’accès aux transports pour les utilisateurs d’iPhone en Corée du Sud.