Le Wireless Power Consortium (WPC) a officiellement annoncé la charge sans fil Qi2 à 25 W, confirmant la prise en charge prochaine des iPhone compatibles. Cette technologie, précédemment connue sous le nom de version Qi2.2, adopte désormais la dénomination commerciale « Qi2 25 W » selon l’annonce du WPC.

Une charge plus rapide pour les iPhone

Actuellement, les iPhone équipés de MagSafe utilisent Qi 2, la norme de charge de deuxième génération largement supportée. Avec les chargeurs tiers, Qi 2 plafonne à 15 W, bien que les modèles iPhone 16 supportent une charge MagSafe améliorée de 25 W en utilisant un chargeur Apple officiel de 30 W.

Le WPC ne précise pas quels modèles d’iPhone supporteront Qi2 à 25W, mais les iPhone 17 incluront très probablement cette compatibilité native, selon les dépôts réglementaires pour de nouveaux modèles de chargeurs MagSafe. Les iPhone 16 pourraient également recevoir une mise à jour pour prendre en charge Qi2 à 25 W, étant donné que la norme magnétique Qi2 s’inspire en partie de la conception MagSafe d’Apple.

Des accessoires tiers déjà en préparation

Les chargeurs Qi2 à 25 W tiers compatibles avec les iPhone devraient se multiplier à l’approche du lancement des iPhone 17 en septembre. Ugreen a déjà annoncé sa batterie externe magnétique MagFlow, qu’il présente comme la première au monde à recevoir la certification Qi2 25 W du WPC. D’autres fabricants d’accessoires, notamment Baseus et Anker, ont également annoncé leurs certifications en avance.

« L’élan qui se construit derrière la prochaine étape de l’évolution de la norme Qi est incroyable », déclare Fady Mishriki, président du conseil d’administration du WPC. « Les consommateurs seront ravis quand ils découvriront Qi2 25W car cette technologie délivre près de 70 % de puissance supplémentaire par rapport au Qi2 original. Le nombre d’appareils dans la file d’attente de certification Qi2 25W pour le lancement est sans précédent, tout comme la qualité et l’étendue des conceptions de produits de nos membres ».

Les téléphones Android vont également adopter cette technologie, y compris les appareils de Samsung. En plus d’une charge plus rapide, Qi2 à 25 W offre un alignement magnétique amélioré et une efficacité de charge supérieure en comparaison avec la charge actuelle.