Une Américaine a intenté un procès contre Apple, estimant que la firme de Cupertino l’avait trompée sur le stockage réellement disponible avec son abonnement iCloud. Lisa Bodenburg réclamait 205 Go d’espace de stockage au lieu des 200 Go obtenus après sa souscription payante. Cependant, la Cour d’appel du neuvième circuit a rejeté son recours le 23 juillet 2025.

Un malentendu sur le fonctionnement d’iCloud+

Le différend portait sur l’interprétation du système de stockage d’Apple. Lisa Bodenburg pensait que son abonnement de 200 Go s’ajouterait aux 5 Go gratuits offerts à chaque utilisateur lors de l’inscription. Elle s’attendait donc à disposer d’un total de 205 Go d’espace de stockage.

Or, Apple fonctionne différemment. La société remplace l’allocation gratuite par l’abonnement payant plutôt que de les additionner. Ainsi, un utilisateur qui souscrit à un abonnement de 200 Go obtient exactement cette capacité, sans conserver les 5 Go initiaux.

La plaignante basait son argumentation sur la distinction entre « plus » de stockage et stockage « supplémentaire » dans les communications marketing d’Apple. Toutefois, les juges ont estimé que la documentation officielle de l’entreprise indique clairement qu’il s’agit d’une mise à niveau vers un nouveau niveau de stockage, comme le rapporte Reuters.

La justice donne raison à Apple

Le tribunal a conclu que Lisa Bodenburg n’avait pas prouvé de rupture de contrat valide. De plus, elle n’a pas réussi à démontrer qu’un consommateur raisonnable serait induit en erreur par les représentations d’Apple concernant iCloud.

Les juges ont souligné que la description d’Apple comme une mise à niveau signale raisonnablement un passage d’un niveau de stockage à un autre. Les accords de service et les documents d’assistance montrent que les utilisateurs choisissent une nouvelle capacité de stockage plutôt qu’un ajout à leur capacité existante.

Cette décision maintient le rejet de l’action collective proposée par l’utilisateur. Apple continue donc d’offrir ses services iCloud+ selon son modèle actuel : 5 Go gratuits pour tous les comptes, puis des forfaits payants de 50 Go, 200 Go, 2 To, 6 To et 12 To. Ces abonnements incluent également des fonctionnalités de confidentialité comme Relais privé, Masquer mon e-mail, e-mail personnalisé et plus encore.