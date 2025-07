Après Severance, Apple TV+ continue sa collaboration avec l’acteur-réalisateur Ben Stiller, cette fois pour un documentaire un peu spécial puisqu’il s’agira de retranscrire le parcours du légendaire duo comique Jerry Stiller (Seinfeld) et Anne Meara (La Nuit au musée), qui ne sont autre que les parents de Ben Stiller. « Je me sens très chanceux de collaborer à nouveau avec l’incroyable équipe d’Apple TV+, cette fois sur un projet très intime pour moi et ma famille. » a déclaré Ben Stiller suite à cette annonce « C’est enthousiasmant de pouvoir enfin le partager avec le public ; et c’est un grand honneur de rendre hommage à mes parents, à la fois tels que je les ai connus durant mon enfance et tels que je les ai redécouverts au fil de la réalisation de ce film. »

Intitulé Stiller & Meara: Nothing is Lost, ce documentaire racontera l’histoire des parents de Ben Stiller, « les icônes comiques Jerry Stiller et Anne Meara, en explorant leur influence sur la culture populaire comme dans la sphère familiale, où les frontières entre créativité, vie familiale, vie personnelle et art s’entremêlaient. En chemin, Stiller retourne la caméra vers lui-même et sa famille pour examiner l’impact profond de Jerry et Anne sur leurs vies, et les leçons intergénérationnelles que nous pouvons tous tirer de ceux que nous aimons. »

Stiller & Meara: Nothing is Lost sera disponible sur Apple TV+ le 24 octobre prochain.