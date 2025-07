Apple a commencé à informer les développeurs de la mise en place d’un nouveau système de classification par âge sur l’App Store. Ce nouveau système introduit des paliers plus précis — 13+, 16+ et 18+ — qui s’ajoutent aux actuels 4+ et 9+. Ces changements, déjà visibles dans les versions bêta d’iOS 26 et des autres systèmes, sont appliqués automatiquement sur la base des réponses précédemment fournies par les développeurs dans le questionnaire de classification. Les éditeurs d’applications peuvent toutefois ajuster manuellement la classification si cette dernière ne correspond plus au public cible.

Parallèlement, Apple introduit de nouvelles questions obligatoires dans le questionnaire d’évaluation de contenu sur App Store Connect. Celles-ci concernent notamment les contrôles intégrés à l’application, les fonctionnalités proposées, les sujets liés à la santé ou au bien-être, ainsi que les thématiques violentes. Les développeurs ont jusqu’au 31 janvier 2026 pour mettre à jour leurs réponses, faute de quoi les mises à jour d’applications seront bloquées. Apple rappelle également que les applications doivent respecter les réglementations en vigueur, comme le COPPA et le RGPD, et tenir compte de l’ensemble de leurs fonctionnalités — y compris les assistants IA et les chatbots — lors de l’évaluation du contenu sensible.