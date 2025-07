Et un AAA de plus pour le Mac ! Annoncé pour la plateforme macOS depuis plus d’un an et commercialisé sur consoles et PC depuis 2 ans, Dead Island 2 débarque enfin en version native (macOS 14 et M1 à minima) dans le Mac App Store, l’Epic Games Store et sur Steam. Le prix du jeu sur le Mac App Store semble un peu abusé pour un jeu sorti il y a deux ans (70 euros tout de même), même si l’on parle ici de la version Ultimate Edition qui comprend le jeu + les extensions et les DLCs, mais il est possible de le choper à 15 euros sur Steam sans les DLCs (promo valable jusqu’au 28 juillet).



Pour rappel, Dead Island 2 est un FPS dans lequel l’objectif est de déboiter du zombie avec un panel d’armes assez impressionnant. Les dégâts sont parfaitement localisés, ce qui donne lieu parfois à des séquences aussi horrifiques que burlesques. Un mode coop est disponible, tout comme un mode multi (mais uniquement avec les joueurs qui ont acheté dans la même boutique, ce qui est dommage), ainsi qu’un mode New Game+ pour ceux qui ont fini la campagne principale.

Un peu moins adulé que le premier opus, Dead Island 2 reste tout de même un titre solide dans le genre.