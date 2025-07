Apple a dévoilé cette semaine AppleCare One, un nouvel abonnement pour l’assurance qui permet de couvrir jusqu’à trois appareils sous une seule formule. Cela concerne pour l’instant les États-Unis et non les autres pays. Mais qu’en est-il pour les abonnés au programme de mise à niveau d’iPhone (iPhone Upgrade Program) ? Apple a répondu à cette question.

Un élément à prendre en compte pour AppleCare One

Une porte-parole d’Apple a indiqué à Six Colors que les abonnés au programme de mise à niveau d’iPhone peuvent contacter l’assistance d’Apple et dissocier leur couverture du financement de l’iPhone, puis passer à AppleCare One. Comme dit précédemment, AppleCare One est pour l’instant disponible aux États-Unis et non dans le reste du monde. Qui plus est, il est nécessaire d’avoir un compte Apple en règle aux États-Unis pour pour pouvoir basculer dessus.

Pour rappel, l’iPhone Upgrade Program existe depuis quelques années, mais se limite à une poignée de pays (États-Unis, Royaume-Uni et Chine). C’est un programme de location avec option d’achat qui permet d’obtenir un nouvel iPhone chaque année en payant une mensualité fixe, tout en bénéficiant de l’assurance AppleCare+ avec perte et vol inclus. Le client s’engage pour 24 mois mais peut changer de modèle après 12 paiements, en échange de la reprise de son ancien appareil.