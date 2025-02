Comme attendu, Apple a opéré à des changements pour AppleCare+ au sujet de l’iPhone. Le fabricant ne propose plus le paiement en une fois pour son assurance et il en profite pour augmenter ses prix aux États-Unis.

Des changements pour AppleCare+

À partir de maintenant, il n’est plus possible de souscrire à AppleCare+ pour son iPhone avec un paiement en une fois dans les Apple Store physiques ou dans les réglages d’iOS. Apple oblige les clients à choisir l’abonnement mensuel ou annuel. En revanche, l’option de paiement une fois reste disponible depuis l’Apple Store en ligne… pour l’instant du moins.

La nouvelle politique est visiblement réservée aux États-Unis au départ et non au monde entier, bien que cela nécessite une confirmation. « Les clients utilisant un iPhone aux États-Unis ne peuvent acheter AppleCare+ avec vol et perte qu’en utilisant l’option de paiement mensuel ou annuel », a déclaré Apple à ses équipes du service clientèle. « Si le client le demande, AppleCare+ avec les paiements récurrents n’est plus disponible pour l’iPhone ». Aussi, les employés ont pour consigne de dire aux clients que ce changement est destiné à réduire les coûts initiaux et à éviter de futures lacunes dans la couverture de l’assurance.

Toujours aux États-Unis, Apple en a profité pour augmenter les prix. Par exemple, AppleCare+ pour l’iPhone 16 coûte désormais 10,49$/mois contre 9,99$/mois auparavant, soit une hausse de 50 centimes par mois. La hausse concerne tous les iPhone, que ce soit pour l’assurance AppleCare+ standard ou celle avec vol et perte. En France, les prix n’ont (pour l’instant) pas bougé. Les voici :