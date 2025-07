F1 le film, le dernier long-métrage en date d’Apple et de Warner Bros avec Brad Pitt, continue de progresser au box-office, au point de dépasser le cap des 500 millions de dollars. Les données de ce week-end montrent que le film de Formule 1 a atteint 509 millions de dollars (165 millions de dollars en Amérique du Nord et 344 millions de dollars dans le reste du monde).

Plus de 500 millions de dollars au box-office

Le film avait démarré en trombe avec 146 millions de dollars de recettes mondiales lors de son week-end d’ouverture. Aussi, au début du mois, F1 le film était devenu le plus gros succès d’Apple au box-office en atteignant 293 millions de dollars à travers le monde. Il avait ainsi dépassé les performances de Napoléon de Ridley Scott (221 millions de dollars) et Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese (158 millions de dollars).

Ce succès avait marqué un tournant pour Apple, qui devient un acteur de plus en plus notable dans le monde du cinéma. Cependant, tous les projets cinéma d’Apple ne rencontrent pas le même engouement. Par exemple, To the Moon (42 millions de dollars) et Argylle (96 millions de dollars) ont affiché des résultats décevants. Avec F1 le film, le fabricant d’iPhone semble avoir trouvé la formule pour captiver le public, notamment grâce à une stratégie de distribution bien pensée.

VOD et streaming sur Apple TV+ maintenant

Il y a maintenant deux prochaines étapes. La première sera la sortie du film en VOD. Cela devrait se faire à la mi-août dans plusieurs pays… sauf en France à cause de la chronologie des médias qui impose un délai de 4 mois après la sortie au cinéma. Ainsi, la sortie en VOD chez nous devrait se faire en octobre.

La seconde étape sera la disponibilité en streaming sur Apple TV+. Cela devrait avoir lieu à l’automne… sauf en France là encore, toujours à cause de la chronologie des médias. Elle impose un délai de 17 mois après la sortie en salles. Du coup, les Français devront attendre novembre 2026.