Apple a mis en place In the Loop, un nouvel espace sur son site qui vient centraliser les différentes déclarations de ses dirigeants qui ont été faites sur les réseaux sociaux.

In the Loop pour les réseaux sociaux d’Apple

Il se trouve que les dirigeants d’Apple ont des comptes sur plusieurs réseaux sociaux, dont X (essentiellement), Threads ou encore Instagram. Avec In the Loop, il est possible de retrouver chacun des messages dans un seul et même endroit.

Par exemple, le dernier message en date est un tweet de Tim Cook, patron d’Apple, sur son compte X (ex-Twitter) pour l’ouverture du nouvel Apple Store Umeda à Osaka au Japon. Il y a ensuite un message de Deirdre O’Brien, vice-présidente chargée des Apple Store, qui parle du lancement de l’Apple Store en ligne en Arabie saoudite.

Il n’est donc plus nécessaire de suivre chaque responsable d’Apple sur les réseaux sociaux pour connaître leurs derniers messages. Vous pouvez vous rendre sur Apple Newsroom et défiler sur la page jusqu’à tomber sur la section « In the Loop ». En l’état, c’est uniquement sur la page américaine d’Apple Newsroom. À voir si ce sera également disponible sur la page française et celles d’autres régions. Il faut dire que l’intérêt serait limité si les messages sont laissés en anglais.