Apple a opéré à un changement en ce qui concerne la présence de son logo sur les iMac : depuis les modèles Apple Silicon (qui ont commencé avec la puce M1), il n’y a plus de logo Apple à l’avant. Mais le fabricant a malgré tout testé l’idée.

Avec les iMac Intel, on retrouvait un logo Apple à l’avant et un logo à l’arrière. Depuis les Mac Apple Silicon, le logo à l’avant a disparu. Pourquoi ? Il n’y a pas une réponse officielle sur le sujet. Mais sur X (ex-Twitter), Kosutami révèle qu’il y a eu un prototype avec un tel logo frontal lors de l’étape Engineering Validation Testing (EVT). Il s’agit d’une étape du développement produit où les premiers prototypes fonctionnels sont testés pour vérifier que la conception répond bien aux spécifications techniques et fonctionnelles définies au départ. L’objectif est d’identifier et corriger les problèmes de conception avant de poursuivre vers l’industrialisation.

Fun fact: before the EVT Stage development of AppleSilicon iMac, they've planned to put an Apple logo under the screen. Then they removed it until today. #AppleInternal pic.twitter.com/sivIRzegNh

— Kosutami (@Kosutami_Ito) July 28, 2025