Deaf President Now : un mouvement étudiant, est un documentaire qui revient sur le plus grand mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. Et pour l’occasion, Apple s’est fendu de son plus long pitch de présentation : « Deaf President Now : un mouvement étudiant » raconte les huit jours de manifestations historiques qui ont eu lieu à l’Université Gallaudet en 1988 après que le conseil d’administration de l’école a nommé un président entendant au détriment de plusieurs candidats sourds très qualifiés. Après une semaine de rassemblements, de boycotts et de protestations, les étudiants de l’université Gallaudet triomphent lorsque le président entendant démissionne et que le doyen bien-aimé, le Dr I. King Jordan, devient le premier président sourd de l’université. Ces manifestations ont marqué un tournant dans l’histoire des droits civiques, avec un impact qui s’est étendu bien au-delà du campus de Gallaudet, et ont ouvert la voie à la loi en faveur des Américains handicapés (Americans with Disabilities Act, ADA). »



Le documentaire contient des documents, archives et entretiens exclusifs « avec les cinq figures clés du mouvement, dont les quatre Gallaudet – Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus et Greg Hlibok – aux côtés d’I. King Jordan ». Les moments importants du mouvement ont été scénarisés avec « une approche narrative expérimentale appelée Deaf Point of View, qui utilise une photographie visuelle impressionniste et une conception sonore complexe pour plonger le public dans l’expérience des personnes sourdes. » Deaf President Now : un mouvement étudiant est disponible sur Apple TV+.