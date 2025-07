Une fois n’est oas coutume, Apple recule dans le classement Fortune Global 500 de 2025. La firme de Cupertino perd une place au profit de UnitedHealth Group, désormais 7e mondial (8e donc pour Apple). Ce changement fait écho à celui déjà observé en juin dans le classement américain Fortune 500, où l’assureur santé avait également dépassé Apple pour prendre la 3e place. Malgré ce recul, Apple reste dans le top 10 mondial, un top dominé cette année par Walmart, Amazon et State Grid, tandis que des géants chinois du pétrole comme Sinopec et China National Petroleum maintiennent leur présence dans le haut du classement.

Pour rappel, le classement Fortune 500 se base sur les revenus globaux des entreprises pour leur exercice fiscal clos au 31 mars 2025 au plus tard. Les 500 entreprises ont généré au total 41,7 trillions de dollars, en hausse de 1,8 % sur un an. Le secteur financier reste prédominant avec 121 entreprises, devant l’énergie (79) et les technologies (34). Dans ce dernier secteur, Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia et Tesla totalisent 2 trillions de dollars de chiffre d’affaires, pour un bénéfice net cumulé de 484 milliards, illustrant le poids colossal des géants tech malgré des évolutions individuelles contrastées.

Voici le top 10 du Classement Fortune Global 500 (qui contient donc 500 entreprises au total) :

1- Walmart

2- Amazon

3- State Grid

4- Saudi Aramco

5- China National Petroleum

6- Sinopec Group

7- UnitedHealth Group

8- Apple

9- CVS Health

10- Berkshire Hathaway