Comme chacun devrait désormais le savoir, le film 28 Ans Plus Tard de Danny Boyle a été entièrement tourné avec des iPhone, certaines séquences nécessitant même l’emploi d’une vingtaine d’iPhone attachés les uns aux autres ! Apple TV vient de diffuser une nouvelle vidéo dans laquelle le réalisateur Dany Boyle revient sur les raisons qui l’on poussé à utiliser des iPhone plutôt que des caméras traditionnelles. « L’iPhone offre la possibilité de travailler dans des lieux reculés, très rapidement et très légèrement, en laissant une empreinte minimale. » explique le réalisateur. « Nous voulions que notre décor donne l’impression de ne pas avoir été touché par l’homme depuis 28 ans, donc c’était très avantageux pour cela ». Boyle revient aussi sur la fameuse scène tournée avec 20 iPhone, affirmant qu’il aurait été impossible de filmer cette même séquence avec du matériel plus lourd et plus encombrant.

28 ans plus tard est toujours visible dans certaines salles en France, et malgré de très bonnes critiques force est de constater que ce n’est pas vraiment un succès puisque le box-office mondial ne dépasse pas les 150 millions de dollars. Fort heureusement pour Boyle, le budget de production serait d’à peine 60 millions de dollars.