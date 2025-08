Si l’on en croit le cabinet Counterpoint Research, le marché indien des smartphones a connu une nette reprise au deuxième trimestre 2025, avec une croissance de 8 % en volume et de 18 % en valeur sur un an. Cette dynamique de croissance a été portée par une forte demande dans le segment ultra-premium (au-delà de 45 000 roupies, soit environ 500 dollars), qui a bondi de 37 % sur un an, devenant la catégorie de prix à la croissance la plus rapide. Apple et Samsung ont su tirer parti de cette tendance en multipliant les offres de financement attractives – programmes de reprise, paiements échelonnés sans frais, promotions estivales limitées -, rendant ainsi leurs modèles haut de gamme plus accessibles.

L’iPhone 16 s’est imposé comme le smartphone le plus expédié du trimestre, grâce à une stratégie de distribution renforcée et à des campagnes promotionnelles efficaces, permettant à Apple d’enregistrer un record de livraisons pour un deuxième trimestre en Inde. Si la marque à la pomme ne figure toujours pas parmi les cinq premières en termes de volume de ventes, elle a néanmoins atteint un niveau inédit en égalant Samsung en terme de part de marché en valeur, confirmant ainsi sa montée en puissance dans le segment premium. Sur un an, Apple a gagné 6 points de Pdm (en valeur), tandis que dans le même temps Samsung reculait d’un point (de 24 à 23% de Pdm). A noter toutefois qu’Apple reste scotché à la 6ème place des fabricants en Inde (cette fois en volume de vente).