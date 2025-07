Apple a fait une gaffe sur son compte d’assistance sur Weibo en Chine, en publiant la vidéo du Galaxy Z Flip 7, à savoir le nouveau smartphone pliable de son concurrent Samsung.

La publication d’origine d’Apple mettait en avant la fonction de contrôle parental pour l’App Store. Il y avait une vidéo accompagnant le texte et celle-ci aurait dû montrer comment activer le contrôle parental sur iPhone. Mais Apple Chine a fait une erreur et a publié une vidéo promotionnelle du Galaxy Z Flip 7 de Samsung. Sans surprise, l’erreur a été rapidement remarquée et plusieurs internautes ont fait des captures. Il est possible de voir l’erreur dans la vidéo ci-dessous.

A mix-up occurred when China's official "Apple Support" Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7

— PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025