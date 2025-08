Un bout de code dans iOS 26 révèle une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle pour les utilisateurs passant par l’application Maison d’Apple, baptisée « Température adaptative ». Elle ajuste automatiquement les thermostats connectés.

Selon le développeur Steve Moser, qui a partagé ses trouvailles sur X (ex-Twitter), le code d’iOS 26 mentionne une fonctionnalité appelée Adaptive Temperature en anglais (température adaptative), exploitant Apple Intelligence pour ajuster les thermostats en fonction de la localisation ou de la localisation prévue des utilisateurs. Similaire à la fonction Workout Buddy de l’Apple Watch avec watchOS 26, cette technologie s’appuie sur l’analyse des habitudes pour optimiser le confort. Par exemple, le système pourrait baisser la température lorsque vous êtes absent et l’augmenter à votre retour. Des références à des réglages spécifiques pour la nuit suggèrent une personnalisation poussée, à l’image de fonctionnalités déjà présentes sur des thermostats comme ceux d’Ecobee.

"Adaptive Temperature" hidden in iOS 26 beta Home app

Just as Maps learns your daily routes, HomeKit will soon learn your comings and goings (predicting when you’re rolling in the driveway or headed out of town for days on end) and automatically tweak your thermostat to match.… pic.twitter.com/kmGynJWUSH

— Steve Moser (@SteveMoser) July 30, 2025