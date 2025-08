Apple TV+ développe une adaptation en série du film romantique The Holiday de Nancy Meyers, sorti en 2006, comme le révèle Deadline.

Une nouvelle version avec de nouveaux personnages

La série, produite par Left Bank Pictures, conserve le concept central du film : une Américaine célibataire et une Britannique célibataire, menant des vies très différentes, échangent leurs maisons pour les vacances et trouvent l’amour. Cependant, cette adaptation introduira de nouveaux personnages, sans la participation de Nancy Meyers, qui avait écrit, réalisé et produit le film original avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black. Krissie Ducker est scénariste et productrice exécutive, rejointe par Rob Delaney au scénario.

Apple TV+ recherche activement des actrices renommées pour incarner les deux rôles principaux, avec des offres déjà envoyées de part et d’autre de l’Atlantique. Si des stars sont confirmées, la série, pilotée par l’équipe britannique d’Apple TV+, devrait recevoir le feu vert pour la production. Cette démarche reflète l’ambition d’Apple de capitaliser sur la popularité durable de The Holiday, qui, malgré son intention initiale de ne pas être un film de Noël, est devenu un classique des fêtes depuis sa sortie en 2006, avec un succès notable (205,17 millions de dollars au box-office pour un budget de 63,22 millions de dollars).

Un renouveau pour un classique romantique

Le film original suivait Amanda, propriétaire d’une agence hollywoodienne qui produit des bandes-annonces de films, et Iris, chroniqueuse à Londres, qui, après des déceptions amoureuses, échangeaient leurs maisons sur un coup de tête. Amanda rencontrait le frère veuf d’Iris, tandis qu’Iris croisait un compositeur de films, collègue d’Amanda.

La série, en restant fidèle à cette prémisse, promet de moderniser l’histoire tout en s’appuyant sur l’attrait universel de la comédie romantique. À noter qu’il doit s’agir d’une mini-série. Il faut comprendre par là qu’il y aura (normalement) qu’une seule saison.