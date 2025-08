Apple a progressé ces dernières années sur son programme de réparation en libre-service pour ses appareils, le dernier produit ajouté étant l’iPad. Cependant, de nouveaux signalement mettent en doute la conformité réelle de l’entreprise aux lois sur le droit à la réparation.

Des pièces détachées trop coûteuses

Selon des réparateurs indépendants interrogés par 404 Media, les composants pour iPad mis à disposition par Apple dans son programme de réparation en libre-service sont si chers qu’ils rendent les réparations économiquement non viables.

Par exemple, Brian Clark, propriétaire des boutique iGuys Tech Shop, souligne qu’un port de charge pour l’iPad Pro de 11 pouces coûte 250 dollars chez Apple, contre moins de 20 dollars auprès de fournisseurs tiers. De même, un écran de remplacement pour un iPad Pro de 13 pouces coûte 749 dollars. Un autre exemple concerne un composant de l’iPad A16 qui coûte 200 dollars chez Apple contre 50 dollars chez des fournisseurs tiers, tandis que la tablette coûte 349 dollars (409 euros en France). Ces prix, proches de ceux d’un appareil neuf, inciteraient les utilisateurs à acheter plutôt qu’à réparer.

Annoncé comme une avancée, le programme Self Service Repair d’Apple inclut désormais les iPad, avec des manuels, pièces officielles, diagnostics Apple, outils et kits de location. Les composants disponibles incluent les écrans, batteries, caméras, ports de charge et plus. Cependant, Apple se contenterait de respecter techniquement les lois sur le droit à la réparation, tout en rendant les réparations peu attractives. Le coût élevé des pièces officielles contraste avec la promesse d’accessibilité et les Apple Store ne sont pas équipés pour gérer un grand volume de réparations complexes d’iPad.

Un avantage potentiel pour les réparateurs indépendants

Les coûts prohibitifs du programme et les limites des Apple Store pourraient, à terme, bénéficier aux réparateurs indépendants, qui offrent des alternatives plus rapides et abordables. Ce basculement n’a pas encore eu lieu, mais la situation pourrait évoluer si les utilisateurs se tournent vers des réparateurs tiers pour contourner les prix d’Apple.

Bien que l’entreprise ait élargi son programme de pièces authentiques pour les réparateurs indépendants, les critiques persistent : Apple semble privilégier le remplacement d’appareils plutôt que leur réparation, malgré les pressions réglementaires croissantes aux États-Unis et ailleurs.