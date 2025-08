Pour la première fois, une personne a contrôlé un iPad uniquement par la pensée grâce à une nouvelle interface cerveau-ordinateur (BCI) développée par Apple et au dispositif implantable Stentrode de Synchron. Cette avancée marque une étape majeure dans l’interaction homme-machine et ouvre des perspectives prometteuses, notamment pour les personnes atteintes de maladies comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Une navigation intuitive sans geste ni parole

Dans une vidéo publiée par Synchron, Mark, un participant à l’étude clinique COMMAND et atteint de SLA, navigue sur l’écran d’accueil de son iPad, ouvre des applications et rédige du texte sans utiliser ses mains, sa voix ou ses yeux. Cette prouesse repose sur la combinaison de une fonctionnalité d’accessibilité d’Apple et du dispositif Stentrode. Implanté dans un vaisseau sanguin au-dessus du cortex moteur, ce dernier capte les signaux neuronaux liés à l’intention de mouvement et les transmet sans fil à un décodeur externe, qui interagit avec iPadOS via le système BCI HID d’Apple.

Ce protocole permet une bonne communication entre les appareils Apple et la technologie de Synchron. Il partage en temps réel des données contextuelles à l’écran pour optimiser la réactivité. Selon le docteur Tom Oxley, patron de Synchron, « c’est la première fois que le monde voit un contrôle natif par la pensée d’un appareil Apple en action. L’expérience de Mark représente une percée technique et un aperçu de l’avenir de l’interaction homme-machine, où la pensée deviendra un mode de contrôle courant ».

Une collaboration prometteuse

Contrairement à l’implant N1 de Neuralink, qui nécessite une chirurgie cérébrale invasive, le Stentrode de Synchron s’installe via un cathéter inséré dans la veine jugulaire, une méthode plus sûre. Synchron a déjà implanté ce dispositif chez 10 patients aux États-Unis et en Australie, dans le cadre d’une exemption pour dispositif expérimental délivrée par la FDA, l’administration américaine chargée de la surveillance des produits denrées alimentaires et des médicaments.

Apple a d’abord testé cette technologie avec Synchron sur l’Apple Vision Pro, que Mark a contrôlé par la pensée en 2024. Cette intégration s’est ensuite étendue aux iPhone et iPad grâce aux outils d’accessibilité d’Apple. La firme de Cupertino prévoit de généraliser le support du protocole BCI HID à ses plateformes dès la fin 2025, renforçant ainsi l’accessibilité de ses appareils.